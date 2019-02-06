شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركتي الوصول والسفر بمطار الأقصر الدولي بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسببت موجة الطقس السيئ وانخفاض مستوى الرؤية في توقف حركتي الوصول والسفر بمطار الأقصر الدولي، صباح الأربعاء. فيما استمرت حركة الأفواج السياحية التي تزور المعابد والمقابر الفرعونية بشكل طبيعى في شرق وغرب المدينة. وكانت مدينة الأقصر قد تعرضت لأمطار متوسطة، مساء الثلاثاء، فيما تغطى الغيوم الكثيفة سماء المدينة، كما انخفض مستوى الرؤية على الطرق بسبب الشبورة، وأعلن محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، حالة الطوارئ بين سلطات المحافظة تحسبا لأي حوادث طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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