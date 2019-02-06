شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الاستثمار» يعلن الانتهاء من المنطقة النسيجية بالمنيا نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه سيتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمنطقة الحرة النسيجية بمحافظة المنيا نهاية عام 2020، ومن المنتظر أن يبدا العمل بها مطلع 2021 باستثمارات تقدر بمليار ونصف المليار دولار لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

ولفت، إلى أن ذلك سيخلق نوع من التكامل الاستثماري الصناعي التجاري الزراعي والخدمي داخل المحافظة مع المناطق الصناعية الأخرى ومنطقة الاستصلاح الزراعي غرب غرب المنيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الحرة برئاسة اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وبحضور المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس معتصم راشد، امين عام اتحاد المستثمرين بمصر، والمهندس محمود سعد، مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

أضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية للاستثمار، أن المناطق الصناعية بمحافظة المنيا سيشملها القرار الجمهوري بتخصيص الأرض لها بالمجان، وكذلك الحصول على بعض الحوافز الاستثمارية من بينها الإعفاء الضريبي بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيتم بداية العمل في ترفيق المنطقة الحرة بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه ( مياه- كهرباء غاز طبيعي- صرف صحي) .

من جانبه أكد محافظ المنيا، أن المنطقة النسيجية الحرة ستكون هي أول منطقة حرة عامة على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخصص في صناعات معينة وستساهم في زيادة فرص النمو خلال الفترة القادمة من خلال وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية وإعادة التوزيع في الفرص الاستثمارية في مناطق المطاهرة والسريرية والشيخ فضل ومنطقة غرب العدوة .

و قرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمنطقة غرب العدوة برئاسة المهندس محمود سعد وعضوية الشؤون القانونية ورئيس مركز العدوة والأملاك لدراسة منطقة العدوة وإعداد تقرير مفصل بشأنها.