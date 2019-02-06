شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة شهر للمُتخلفين عن استلام قطع الأراضي بـ «بيت الوطن» للمصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن منح المواطنين المُتخلفين عن استلام قطع الأراضي المُخصصة لهم بجميع أحياء مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بالمدينة، مهلة شهر لاستلام الأراضي المُخصصة لهم، مؤكداً أنه في حالة عدم الالتزام باستلام قطعة الأرض خلال المهلة المُحددة، فإن ذلك يُعتبر عدولاً عن التخصيص، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

كانت هذه تفاصيل خبر مهلة شهر للمُتخلفين عن استلام قطع الأراضي بـ «بيت الوطن» للمصريين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.