شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة والوفد المرافق له يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته للبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة للبلاد استغرقت أسبوعا، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجري معه مباحثات مشتركة في إطار دعم البلدين للعلاقات المشتركة، كما أجرى حاكم الشارقة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأنهت سلطات المطار، إجراءات سفر حاكم الشارقة والوفد المرافق له من استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة.
وكان الشيخ سلطان القاسمى والوفد المرافق له، قاموا بزيارة عدة أماكن داخل القاهرة، وشاركوا في عدة فاعليات مختلفة من ضمنها نقابة الصحفيين والموافقة علي بناء مستشفي للصحفيين بمدينة 6 أكتوبر .
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم الشارقة والوفد المرافق له يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.