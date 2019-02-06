شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة والوفد المرافق له يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة للبلاد استغرقت أسبوعا، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجري معه مباحثات مشتركة في إطار دعم البلدين للعلاقات المشتركة، كما أجرى حاكم الشارقة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأنهت سلطات المطار، إجراءات سفر حاكم الشارقة والوفد المرافق له من استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة.

وكان الشيخ سلطان القاسمى والوفد المرافق له، قاموا بزيارة عدة أماكن داخل القاهرة، وشاركوا في عدة فاعليات مختلفة من ضمنها نقابة الصحفيين والموافقة علي بناء مستشفي للصحفيين بمدينة 6 أكتوبر .