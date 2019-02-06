شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى اجتماع وزارى مصغر حول الأزمة السورية بالعاصمة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا مصغرا حول سوريا يرأسه وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ويضم ممثلين عن مصر والأردن وفرنسا وألمانيا والسعودية وبريطانيا.

ونقل موقع "الدستور" الأردنى عن مصادر أمريكية أن اجتماع اليوم سيوفر فرصة للوزراء للتأكيد على بعض النقاط الرئيسية، وخاصة فى ضوء مغادرة المبعوث الأممى إلى سوريا دي ميستورا منصبه وتعيين جير بيدرسن مكانه.

وأهم هذه النقاط، حسب وزارة الخارجية الأمريكية، هو أن المجموعة المصغرة متحدة وتجمع على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع السورى، وأن تسوية الصراع تتطلب حلا سياسيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن دول المجموعة المصغرة تؤكد دعمها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتؤكد المجموعة حسب الخارجية الأمريكية على دعم المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة جير بيدرسن وولايته للقيام بأنشطته بموجب قرار مجلس الأمن 2254 للتسوية السياسية في سوريا.