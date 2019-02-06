شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" ينشر فيديو عن أبرز المشروعات بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو عن أبرز المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بورسعيد . وكان محمد هانى، نائب محافظ بورسعيد، قد أوضح أن المحافظة شهدت ضخ 462 مليارا و340 مليون جنيه فى آخر 4 سنوات لمشروعات إنشاء أرصفة الحاويات وميناء شرق والأنفاق والتأمين الصحى والاستزراع السمكى وغيرها من المشروعات.

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