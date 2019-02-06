شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استلام 2.5 مليون طن قصب من المزارعين حتى الآن ومخزون السكر يكفى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع تفادى حدوث أى أزمات تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول القصب من المزارعين من خلال 8 مصانع فى محافظات الوجه القبلى لإنتاج السكر المحلى وطرحه بالأسواق للمواطنين، بجانب إنتاج السكر من شركات البنجر وتوفير السكر لشركتى الجملة " العامة والمصرية " لطرحه على بطاقات التموين ضمن السلع المدعمة وأيضا توفيره فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومنها سلعة السكر حيث يصل المخزون إلى ما يقرب من 4 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا من القصب والبنجر وطرحه بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، ووجه الوزير بتذليل أى عقبات تواجه المزارعين خلال عمليات توريد القصب فى المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه جارى إنتاج السكر المحلى من القصب فى مصنع الشركة بكوم أمبو بأسوان، وكذلك فى مصنع قوص بمحافطة قنا، حيث يتم استلام محصول القصب من المزارعين والعمل على إنتاج السكر المحلى بعد تجهيز خطوط الإنتاج، كما يتم إنتاج السكر أيضا فى مصانع أو قرقاص بالمنيا ومصنع نجع حمادى بمحافظة قنا وكذلك فى مصنع أرمنت بالأقصر وأدفو بأسوان وأيضا فى مصانع جرجا فى سوهاج ودشنا بمحافظة قنا ﻭأنه تم استلام كميات من القصب تقرب من 2 مليون و500 ألف طن من المزارعين حتى الآن وتم إنتاج سكر محلى من القصب ما يقرب من 260 ألف طن حتى الآن حيث يتم الإنتاج أول بأول وفقا للطاقة الإنتاجية للمصانع

وأضاف محمد عبد الرحيم، أنه يتم إنتاج كميات كبيرة أيضا من المولاس ويتم تصديرها إلى دول أوروبا بالعملة الصعبة حيث تم تصدير كميات من المولاس خلال العام تقرب من 100 ألف طن، كما أنه جارى تصدير 50 ألف طن سكر بنى، لافتا إلى أنه لا يوجد الآن تكرير للسكر الخام المستورد ، نظرا لإنتاج السكر المحلى حاليا من خلال القصب والبنجر، كما أن المخزون الاستراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر وتوفيره بكميات كبيرة، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت هذا العام بنظام الزراعة التعاقدية على 260 ألف فدان قصب مع المزارعين من إجمالى الأراضى المنزرعة قصبا فى مصر، والتى تقرب من 300 ألف فدان قصب.

من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، انتظام العمل فى مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ، ﻭأنه يتم استلام محصول البنجر من المزارعين يوميا بشكل منظم منعا لتكدس السيارات المصنع حيث أن الطاقة الإنتاجية لخطين الإنتاج بالمصنع تبلغ 20 ألف طن بنجر يوميا، كما يتم صرف مستحقات المزارعين أول بأول، بجانب صرف عدة حوافز مالية للمزارعين لكل من يورد محصول البنجر فى عروة التبكير، وكذلك صرف حوافز أخرى لمن يقل نسبه الشوائب فى محصوله ولمن يزيد نسبه الحلاوة فى البنجر، إضافة إلى علاوة دعم تقاوى بنجر السكر، لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير منظومة صناعة السكر من البنجر للعمل على زيادة معدلات الإنتاج، وأن الشركة تقوم بإنتاج السكر المحلى من البنجر بجانب تصدير كميات كبيرة من المولاس للخارج بالعملة الصعبة وكذلك " تفل البنجر " المستخدم فى صناعة الأعلاف .