شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الوزراء يستعرض تقارير عدد من الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫نشر مجلس الوزراء فيديو لاجتماع الحكومة الأسبوعى الذى بدأ صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية .‬ ‫ ‬ واطلع رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة على تقارير عدد من الوزراء فى قطاعاتهم. ‫ وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التى لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسى 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسى الثانى‬.

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