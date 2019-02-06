شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «إنديانا بنسلفانيا» تنقل حوارا لـ«egypt today» عبر منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت جامعة «إنديانا بنسلفانيا»، التي تقع في الشمال الشرقي من بيتسبرج، الولاية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، الحوار الذي أجرته (egypt today)، إحدى إصدارات مجموعة إعلام المصريين، مع المحلل السياسي الإيراني رضا برچي زادة.

وكان «زادة»، تحدث خلال الحوار، عن سقوط النظام، مؤكدا أن ما بعد الثورة أصبح السقوط قريبًا.. وأوضح أن إدارة البلد مع هذا العدد من «النزاعات الدولية» مثل إيران، لا يمكن أن تبقى لفترة أطول. انتقد الباحث في جامعة إنديانا في بنسلفانيا النظام الإسلامي في إيران خلال مقابلة مع «مصر اليوم☼. وقال إن الإيرانيين يتوقون إلى نظام ديمقراطي أكثر من النظام الحالي المتشدد.

يذكر أن جامعة «إنديانا بنسلفانيا»، تأسست في العام (1875) تحت مسمى مدرسة «إنديانا نورمال»، واكتسبت مسمى الجامعة فى العام (1965). والجامعة تقع تقريباً على بعد 60 ميلا إلى الشمال الشرقي من بيتسبرج، التي تقع في وسط الولاية.

وتمنح الجامعة برامج الدرجات الجامعية، ودرجات الشرف المعترف بها وطنيا ، وبرامج الدراسات العليا بما فيها الماجستير والدكتوراة.. وتقدم الجامعة البرامج الدراسية المعتادة للطلاب، مثل برامج: «الفلسفة، اللغة الإنجليزية، علم الانسانيات»، أو يمكنهم دراسة مجالات توظيفية مثل علوم الامن والسلامة أو العلاجات التنفسية وغيرها.