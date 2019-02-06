شكرا لقرائتكم خبر عن أفيخاى ينشر صورته مع مساعدة محمد مرسى ويعلق: يخلق من الشبه أربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، صورة له بجانب صورة باكينام الشرقاوى مساعدة محمد مرسى.

وقال أفيخاى فى تدوينة له عبر موقع "تويتر"، إنه قبل تحدى الشبيه بعد تداول صورته وصورة باكينام الشرقاوى، مضيفا "يتداولون صورتى وصورة باكينام الشرقاوى رغم أننى عراقى الأصل، فما صحة ما تقوله العبارة يخلق من الشبه أربعين".

وطرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى سؤالا على متابعيه "ما رأيكم فى هذا التشابه؟".