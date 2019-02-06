شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محافظ القاهرة يوزع دراجات بخارية على المعاقين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل توزيع دراجات بخارية مجهزة لذوى الإعاقة، الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى لتوزيع دفعة جديدة من الدراجات البخارية المجهزة لمتحدى الإعاقة، بحديقة الأزهر، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية فى إطار حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوي الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم.
كما سيوزع المحافظ مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس لغير القادرين بحضور محمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة والدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد القومى للجمعيات الأهلية بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.
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