شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة يحتفل بمرور 35 عاما على منح "تشيفننج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير البريطانى بالقاهرة، السير جيفرى آدامر، إنه يحتفل اليوم الأربعاء، بمرور 35 عاما على بداية منح تشيفننج الدراسية فى مصر مع خريجى دفعة 2017/18.

وأضاف السفير فى تغريدة على حسابه، أنه يتم الاحتفال بالطلاب الذين تخرجوا من أفضل جامعات المملكة المتحدة مع مرتبة الشرف، ومع الحائزين على جوائز تشيفننج للإنجازات المهنية.

وأكد أن الخريجين الملهمين يعملون من أجل بلادهم مستخدما هاشتاج " #35_سنة_تشيفننج".