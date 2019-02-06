شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر نص اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم (25) الصادر بتاريخ 31 يناير 2019 نص اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات لتصبح بذلك سارية المفعول اعتبارا من 1 فبراير 2019، والتي أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا باعتمادها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.

ومن جانبه أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية أنه لأول مرة منذ عام 2007 يكون هناك تطابق بين اللائحة التنفيذية واللائحة المالية بعد مشاركة الطلاب في اللجان المقترحة لها، واعتماد الخبرة المالية بوزارة المالية لتلك اللائحة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم لعمل الاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها، والربط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والعمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة، وتشجيع الالتزام بالتقاليد الجامعية.

وجدير بالذكر أن اللائحة تتضمن تنظيم التصرفات المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، وكذا تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات، وتشجيع تكوين الأسر الطلابية وتفعيل أنشطتها، وتقديم الدعم اللازم لها، بالإضافة إلى تنظيم شروط وقواعد الترشح للانتخابات الاتحادات الطلابية.