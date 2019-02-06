شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أحياء وسط البلد للاطمئنان على استعدادها للأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منطقة وسط المدينة، حيث أجرى جولة ميدانية شملت أحياء بولاق والأزبكية وعابدين وغرب القاهرة، اطمأن خلالها على استعدادات الأحياء لمواجهة سقوط الأمطار وعدم وجود أي تجمعات مياه واستعداد شفاطات الأحياء وشركة الصرف الصحي بالأماكن المحددة لها بالقرب من الأماكن المعلومة للمحافظة بتجمع المياه بها، وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري .



وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور وشرطة المرافق بمنع انتظار السيارات في الأماكن غير المخصصة لها، ورفع كافة الإشغالات والعمل على تحقيق السيولة المرورية .



كما أكد اللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف تواجد العمال والمعدات ورفع كافة المخلفات والتأكد من فتح البالوعات وعملها بكفاءة ، كما شدد على ضرورة مراجعة كافة كبائن الكهرباء العامة والتأكد من عدم وجود أي مخلفات حولها وغلقها بإحكام ـ كذلك غلق كافة فتحات أعمدة الكهرباء وعدم خروج أي أسلاك منها .

رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، واللواء محسن المأمون رئيس هيئة النظافة ، ورؤساء الأحياء

المعنية .















