شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن القاهرة: "حياة كريمة" ستبدأ بذوى الاحتياجات الخاصة بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد السيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، أن مبادرة حياة كريمة، بالعاصمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى الجمهورية، ستبدأ بذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 35 دراجة بخارية على المعاقين كبداية للمبادرة بتمويل من الجمعيات الأهلية.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر توزيع الدرجات البخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة خلال أيام بحديقة الأزهر، لافتا إلى أن الجمعيات التى ستشارك فى مبادرة حياة كريمة يتم ترشيحها من الوزارة.

وأشار إلى أن المحافظة بدأت فى تحديد الأماكن التى ستشملها المبادرة والفئات التى ستبدأ بها، وذلك من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مع الجمعيات الأهلية المشاركة فى المبادرة.