حي التبين يقرر منع توصيل المرافق لأي عقار على "الطوب الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت هالة سيد، رئيس حي التبين، منع إدخال أي مرافق لأي عمارة سكنية أو منشآت تكون وجهتها من الطوب الأحمر قبل التشطيب.

وأضافت سيد، عبر صفحة الحي الرسمية على فيسبوك، إن القرار بناءً على طلب مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم.

يأتي القرار، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية طلاء واجهات العقارات، تطبيقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.