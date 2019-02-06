يؤدي للبرود الجنسي.. مقرر "القومي للسكان" يوضح أضرار ختان الإناث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن ختان الإناث أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق بين الأزواج في مصر، بسبب البرود الجنسي نتيجة قطع عضو من المرأة خلال طفولتها.

وأوضح حسن، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان أن جريمة ختان الإناث تعتبر أول عنف يحدث للفتاة تليها الزواج المبكر للأطفال ثم الإنجاب الذي يندرج عليه ارتفاع نسبة السكان في مصر.

وأضاف أن ختان الإناث لا توجد في كتب العلم وليست عملية، موضحا أن مصر تحارب الختان منذ أكثر من 25 عاما وللأسف ما زال يضرب بها المثل في المؤتمرات الطبية الدولية وتأتي مصر على رأس الدول النامية قبل السودان وإثيوبيا ما يحزن الأطباء المصريين.

ونوه إلى أن جذور ختان الإناث يرجع إلى 28 دولة أفريقية يقومون بهذه الجريمة وهي عادة أفريقية وليست دينية ولا من الدين الإسلامي ولا علاقة له بها وليست صحيحة على الإطلاق.

وتابع: "مضاعفات الختان كثيرة، على المدى القريب وبعد الزواج، وتحدث خلافات بين الزوجين تؤدي لأضرار كبيرة على صحة المرأة المصرية، كما أن ترك هذه القطعة له فائدة طبية وصحية والختان لا يمنع العلاقة الزوجية كما يزعم البعض".

وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلسين "القومى للسكان والطفولة والأمومة"، للاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، وذلك بمقر المجلس القومى للسكان.

وبدأت الجلسة الافتتاحية، باستعراض جهود مؤسسة الدولة في محاولة القضاء على ختان الإناث في إطار تطوير خطة العمل على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، وتطبيب ختان الإناث بين الجريمة وميثاق الشرف وعرض نتائج الدراسات التي نفذها المجلس الدولي للسكان حول تطبيب الختان وحملات التسويق الاجتماعي.