اجتماع بـ"التعليم" لمناقشة آليات مسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، مساء أمس، اجتماعُا مع مديري المديريات التعليمية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر؛ لمناقشة آليات تنفيذ مسابقة التعاقدات المؤقتة لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز في التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، أكد عمر اهتمام الوزارة في إحداث التغيير لإصلاح المنظومة التعليمية، وتعديل اللوائح ووضع نظام ثابت لمعالجة المشكلات المترسخة بها.

وأشار الدكتور محمد عمر إلى ضرورة الانتهاء من حصر المعلمين المنتدبين من إداراتهم إلى الإدارات الأخرى بمحافظاتهم، وخاصة في المحافظات البعيدة والمناطق النائية، وذلك لصرف بدلات مالية، موجهًا بتشكيل لجان بجميع المديريات لتنفيذ قرار ضم المدة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تنفيذ المسابقة بعد التحقق من حصر العجز فى المدارس والتخصصات المطلوبة بها والتى سيتم الإعلان عنها يوم 7 فبراير الجاري لإتاحة تسجيل الاشتراك بالمسابقة.

وشدد عمر على توفير المعلمين المتخصصين، وعدم ترك حصة بدون تدريس فيها حتى فى أقصى وأبعد قرية على حدود مصر، لضمان التعليم الجيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين التزام المديريات بمعايير الاختيار، والشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغلها والتى سيتم الإعلان عنها على موقع الوزارة والمديريات مع التخصصات المطلوبة فى كل إدارة تعليمية، ليتاح ملء استمارة التسجيل إلكترونيًا، وتقديمها للجنة التقديم والفحص بالإدارة التعليمية، والتى بدورها ترسلها للمديرية التعليمية لإجراء اختبارات إلكترونية للمؤهلين لذلك، ثم يتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار الأكفاء.

وأوضح عمر، أن المعلمين الذين سيتم اختيارهم يتم تدريبهم لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل بالمدارس، مشددًا على توحيد كل الإجراءات، وتسريع إجراءات الفحص والاختبارات والمقابلات قبل نهاية شهر فبراير الحالى لاستلام العمل في أسرع وقت.