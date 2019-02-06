وزير التعليم العالي يبحث التعاون المشترك مع سفير قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وقبرص خاصة في المجالات التعليمية والبحثية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الثلاثاء لسفير خاريس موريتسيس سفير قبرص بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل أوجه التعاون العلمي بين مصر وقبرص من خلال التوسع في التبادل الطلابي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والقبرصية، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم منح دراسية متبادلة بين البلدين.

وأكد عبدالغفار، الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجانب القبرصي، مشيرًا إلى القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر وقبرص واليونان في أكتوبر الماضي، والتي تعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع البلدين، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة بما يخدم الصالح العام للدول الثلاث.

ومن جانبه، أكد السفير القبرصي بالقاهرة، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، والتي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة بين مصر وقبرص، وتعزيزها لتشمل المزيد من المجالات، وخاصة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والقبرصية.

وأوضحت الوزارة، أن هناك تعاونًا ثلاثيًا بين مصر وقبرص واليونان أُطلق بالقاهرة فى نوفمبر 2014، لتعزيز التنسيق المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، بما يساعد على دعم النهج القائم لتعزيز التقارب بين شعوب مصر وقبرص واليونان.

وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل مشروع مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتور كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.