انطلاق فعاليات "وزارة الصحة" للاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت فعاليات وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلسين "القومي للسكان والطفولة والأمومة"، اليوم الأربعاء؛ للاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، بمقر المجلس القومي للسكان.

وبدأت الجلسة الافتتاحية، باستعراض الاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، جهود مؤسسة الدولة في محاولة القضاء على ختان الإناث في إطار تطوير خطة العمل على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، وتطبيب ختان الإناث بين الجريمة وميثاق الشرف وعرض نتائج الدراسات التي نفذها المجلس الدولي للسكان حول تطبيب الختان وحملات التسويق الاجتماعي.

ومن المقرر أيضا عمل معرض لبعض المطبوعات و للمنتجات اليدوية من المشاريع المنفذة في عدد من الجمعيات العاملة فى مجال مناهضة ختان الاناث.

يأتي هذا بالشراكة مع قوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبحضور كافة الجهات المعنية والشركاء الداعمين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ويعد اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان ) هو يوم توعية عالمي في 6 فبراير من كل عام، تلك الفكرة التي أتت من ستيلا أوباسانجو في مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو 2005 وتم الاحتفال لأول مرة فى عام 2006 والهدف منه التوعية حول مدى خطورة ختان الإناث وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة التي تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم.

جدير بالذكر أن ختان الإناث في مصر أصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتجت عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد.