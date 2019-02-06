غدًا.. محافظ القاهرة يوزع دراجات بخارية على متحدي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا، حفل مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع دفعة جديدة من الدراجات البخارية المجهزة لمتحدي الإعاقة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في إطار حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوي الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم.

وحسب بيان، الأربعاء، من المقرر توزيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس لغير القادرين بحديقة الأزهر.