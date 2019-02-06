بلاغ يتهم معتز مطر وأيمن نور بالتحريض على مؤسسات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، معتز مطر بسب وقذف رئيس الجمهورية وقيادات ومؤسسات الدولة وذلك بتحريض مباشر من أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية.

وقال "محمود"، في بلاغه رقم 1510، إن معتز مطر وأيمن نور باعا أنفسهم لجهازي المخابرات القطري والتركي مقابل حفنة من الدولارات يتحصلان عليها ليخرج معتز يوميا على قناة الشرق الممولة إخوانيًا بتوجيه عبارات السباب لرئيس الدولة وقياداتها ومؤسساتها وتعمده نشر اخبار كاذبة بغرض تكدير الامن والسلم الاجتماعيين والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وكشف محمود في بلاغه ان معتز يتحصل على 80 الف دولار شهريا من جهاز المخابرات القطري بينما يتحصل ايمن نور على 500 الف دولار شهريا من اجهزة المخابرات الاجنبية، ليرتكبا تلك الجرائم في حق الوطن، مضيفا ان معتز وبتحريض من ايمن نور يعرض يوميا فيديوهات مفبركة بغرض نشر الفوضى في الشارع المصري تنفيذا لتعليمات اجهزة مخابراتية معادية للدولة المصرية وهو الامر الذى يعد مؤثما قانونا لارتكابهما جرائم التحريض على الدولة المصرية ونشر اخبار كاذبة والتشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق اهدافها الاجرامية وسب وقذف لرئيس الدولة وقياداتها وذلك بموجب المواد 179 ، 184 ، 80 ، 77 ، 78 82 من قانون العقوبات المصري.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لمعتز مطر وايمن نور لارتكابهما الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم للأراضي المصرية، ومخاطبة الانتربول الدولي لوضعهم على قائمة النشرة الحمراء والقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية في واقعة تلقى المقدم ضدهم البلاغ لتمويلات مشبوهة من اجهزة مخابرات اجنبية معادية للدولة المصرية ، واحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة .