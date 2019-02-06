القبض على "حرامية" بطاريات السيارات بطنطا.. والمتهمين: "سرقنا 17 مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وقطاع الأمن العام، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا قيام ثلاثة عاطلين (لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، 22 مفتاح مصطنع، عدد 2 زراديه) .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 17 حادث سرقة بطاريات سيارات بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميل لهم ( تاجر خردة سيئ النية ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.