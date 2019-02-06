"النقض" تؤيد أحكام المؤبد والمشدد على متهمي " خلية الصورايخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الصواريخ" على أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة.

وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق للمتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في يونيو 2016 بالسجن المؤبد لـ22 متهماً، والمشدد 3 سنوات لـ 6 آخرين، كما برأت 8 متهمين في القضية ذاتها.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي تضم 36 متهماً، من بينهم 12هارباً، عددًا من الاتهامات من بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل عدد من المواطنين.