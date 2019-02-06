المرور: ضبط 35 سائق تحت تأثير المخدر و 5758 مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والإنضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ وتتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 5758 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 35حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى ، ومواجهة حوادث المرور، فقد وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط الآتى:-

فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة

تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (5758) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها (2186) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، فى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (35) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية