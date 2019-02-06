بالفيديو والصور| الداخلية تعلن تفاصيل مداهمة "السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وفتحي سليمان:

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، من مروجي المواد المخدرة في تبادل لإطلاق النيران، مع القوات الأمن، وضبط آخر بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، واستمرارا للحملات المكثفة التي يشنها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لاستهداف المنطقة المشار إليها والذى أسفر استهدافها مؤخراً عن مصرع إثنين من العناصر الإجرامية وضبط 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وعدد كبير من قضايا المخدرات والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإجرامية وكراً لها .

وتابع البيان؛ أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، "سلمى.ق.أ.هـ" 19 سنة عاطل، مُقيم نخل بشمال سيناء، بالإتجار في المواد المخدرة، وبخاصة مخدر "الهيروين" على نطاق واسع بمنطقة عشش برك الصرف بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان وحيازته لأسلحة وذخائر بدون ترخيص لاستخدامها في مقاومة قوات الأمن حال استهدافه، ويعاونه بعض الأشخاص لحماية نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية حيث تم إعداد عدة أكمنة بالمنطقة المشار إليها وحال ضبط المذكور بادر وأعوانه بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع كلاً من، "سلمي. "ق أ . هـ "وبجواره بندقية آلية و11 طلقة من ذات العيار"، وشخص مجهول في العقد الثاني من العمر "جارى تحديده"، "وبجواره طبنجة و4 طلقات من ذات العيار"، كما عثر بحوزتهما على ( 1 كجم من مخدر الهيروين- ميزان حساس- 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي- دراجة نارية بدون لوحات) .

وأضافت الداخلية في بيانها؛ على جانب آخر أكدت المعلومات والتحريات التي قامت بها مجموعة العمل المشتركة، قيام "سليم ع. س" 24 سنة، مُقيم عشش الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. بالإتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر "الهيروين" مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان نطاقاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمنطقة سكنه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 24 طلقة لذات العيار- 500 جرام لمخدر الهيروين) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.