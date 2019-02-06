قطاع السجون يوافق على زيارة 4 سجناء لزوجاتهم نزيلات سجن دمنهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
وافق قطاع السجون على التماس 4 من نزلاء السجون، بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار استمرار دعم سياسة وزارة الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.
ووافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس 4 من نزلاء السجون المختلفة، بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور نساء حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال.
يأتي ذلك في إطار حرص القطاع على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.
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