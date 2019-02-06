"قلل سرعتك واستخدم الكلكس".. نصائح مرورية لتجنب الحوادث في الشبورة وهطول الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

وجَّهت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات إلى سائقي السيارات، لتجنب حوادث القيادة وحرصًا على سلامتهم أثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطريق.

وشملت الإرشادات، أن أفضل طريقة لتجنب الحوادث هي تأجيل الرحلة لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية، كما تضمنت:

1- إضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة أن وجدت.

2- استخدام أنوار الانتظار اثناء الشبورة حتي تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

3- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6- استعمل مساحات المطر.

7- استخدم آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

9- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن، وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة، أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

13- عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.

14- رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الامن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

15- عند وجود أعطال أو حوادث الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000