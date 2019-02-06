مصر | ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 65 طربة حشيش بالإسكندرية والدقهلية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية والدقهلية وبحوزتهم 65 طربة لمخدر الحشيش.

وتابعت الإدارة أحد العناصر الإجرامية النشطة في ترويج المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية - مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، ويدعى "يوسف. ع. ع" – مواليد 1995 – عاطل – ومقيم بمنطقة الذراع البحري دائرة قسم شرطة أول العامرية وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته ( 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام، مبلغ مالي ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

ومن ناحية أخرى رصدت الإدارة اثنين من العناصر الإجرامية النشطة في ترويج المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية - مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وهما كل من: "رضا. ف. م" – مواليد 1978 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية ( سبق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها قضية سرقة )، "أحمد. أ. ر" – مواليد 1989 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية ( سبق اتهامه في قضية مخدرات ).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة نبروه وبحوزتهما ( عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.