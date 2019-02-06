مصر | عاجل.. "النقض" تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمي خلية الصواريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "النقض" تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمي خلية الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 16 متهما على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في يونيو 2016 بالسجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الصواريخ» وتأييد أحكام الجنايات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين وعضوية المستشارين حمدي ياسين وخالد الوكيل ومحمد طنطاوي ومحمد حماد وعلي رسلان واحمد الحميلي وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل ومسعود عبده ومصطفى محمود
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم عدة تهم من بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل عدد من المواطنين.
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