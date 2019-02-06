مصر | "انتحلت صفتها".. سقوط سيدة استولت على ربع مليون جنيه من شقيقتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتحلت صفتها".. سقوط سيدة استولت على ربع مليون جنيه من شقيقتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط سيدة انتحلت شخصية شقيقتها وقامت بالاستيلاء على مبالغ مالية قيمة شهادات إدخارية خاصة بشقيقتها.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "عزة ح. م"، مقيمة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، بقيام إحدى السيدات بانتحال شخصيتها والتوجه لفرع أحد البنوك بمنطقة الزيتون والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 260 ألف جنيه مصري، قيمه شهادات ادخارية خاصة بها بفرع البنك باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمُبلغة.

ومن خلال البحث والتحري، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع مسئولي البنك من التوصل إلى أن مرتكبة الواقعة "حنان.ح. م"، مواليد 1980 "شقيقه المُبلغة " ومقيمه بمنطقة عين شمس، سبق اتهامها والحكم عليها في 9 قضايا " تبديد، ضرب، إتلاف، سرقة تيار كهربائي"، إذ استغلت المذكورة طبيعة علاقتها بشقيقتها وعلمها بوجود شهادات ادخارية باسمها بالبنك وعقدت العزم على استهداف تلك الشهادات والاستيلاء على ما بها من أموال، وقامت باستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بشقيقتها بعد انتحال شخصيتها واستخدام تلك البطاقة (المزورة) بعد ارتدائها النقاب، والتوجه للبنك منتحلة شخصية شقيقتها ومستغلة التشابه الشكلي بينهما، وقامت بكسر الودائع والشهادات الادخارية والحصول على قيمتها وقدرها 245 ألف جنيه، بعد خصم تكلفة كسر تلك الشهادات قبل موعد استحقاقها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمسكنها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.