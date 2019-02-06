مصر | حبس سائق سنة غيابيا بتهمة القتل الخطأ في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق سنة غيابيا بتهمة القتل الخطأ في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، وسكرتارية حسين قطب، بحبس سائق غيابيا سنة وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وكان مأمور قسم شرطة البساتين تلقى إخطارا من المستشفى يفيد وصول جثة شخص ادعاء حادث تصادم، أعلى الطريق الدائري، دائرة القسم.

وبالانتقال وإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن وراء الواقعة "ا.ا" سائق، وتبين أنه أثناء سير المتهم بسيارته أعلى الطريق الدائرى صدم الضحية حال عبوره الطريق فأرداه قتيلا.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها السابق.

حبس عاطل لحيازته كيلو مخدر الفودو بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية بحبس عاطل لحيازته كيلو من مخدر الفودو قبل ترويجها بمنطقه عين شمس، ٤ أيام، على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات، عن أنه قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط محمد أ، 20 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالى، سلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح للدفاع تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.