مصر | تجديد حبس متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين "هشام.ع"، و"محمد.ف" في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي.

ضبط صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبي بـ20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام "علاء ش. م"، مواليد 1974، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، سبق اتهامه في قضية "تبديد"، بشراء الخضروات والفواكه من المزارعين والتجار المصريين بالآجل وتصديرها للخارج ثم يقوم بسداد قيمتها لهم بالدولار الأمريكي داخل البلاد فضلاً عن الاتجار في الدولار الأمريكي بالبيع والشراء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع "أحمد م. ر"، مواليد 1985، صراف بشركة صرافة ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، سبق ضبطه في قضية "اتجار في النقد الأجنبي" وكذا قيامه بالبيع والشراء داخل البلاد بالدولار الأمريكي وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2005 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.