مصر | بلاغ يتهم معتز مطر وأيمن نور بالاشتراك في جماعة إرهابية والتحريض على الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم معتز مطر وأيمن نور بالاشتراك في جماعة إرهابية والتحريض على الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العيا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1510 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه كل من الهاربين معتز مطر بسب وقذف رئيس الجمهورية وقيادات ومؤسسات الدولة وذلك بتحريض مباشر من أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية، مضيفا أن كل من معتز مطر وأيمن نور باعا انفسهم لجهازي المخابرات القطري والتركي مقابل حفنة من الدولارات يتحصلان عليها ليخرج معتز يوميا على قناة الشرق الممولة اخوانيا بتوجيه عبارات السباب لرئيس الدولة وقياداتها ومؤسساتها وتعمده نشر أخبار كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وكشف محمود في بلاغه أن معتز يتحصل على 80 ألف دولار شهريا من جهاز المخابرات القطري بينما يتحصل أيمن نور على 500 ألف دولار شهريا من أجهزة المخابرات الأجنبية، ليرتكبا تلك الجرائم في حق الوطن، مضيفا أن معتز وبتحريض من أيمن نور يعرض يوميا فيديوهات مفبركة بغرض نشر الفوضى في الشارع المصري تنفيذا لتعليمات أجهزة مخابراتية معادية للدولة المصرية وهو الأمر الذي يعد مؤثما قانونا لارتكابهما جرائم التحريض على الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية وسب وقذف لرئيس الدولة وقياداتها وذلك بموجب المواد 179 ، 184 ، 80 ، 77 ، 78 82 من قانون العقوبات المصري.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمعتز مطر وأيمن نور لارتكابهما الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم للأراضي المصرية، ومخاطبة الإنتربول الدولي لوضعهم على قائمة النشرة الحمراء والقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة تلقي المقدم ضدهم البلاغ لتمويلات مشبوهه من أجهزة مخابرات أجنبية معادية للدولة المصرية، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأرفق محمود أسطوانة مدمجة تؤكد ارتكاب معتز مطر وأيمن نور التهم الموجهه إليهم في هذا البلاغ.