مصر | ضبط صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبي بـ20 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبي بـ20 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام "علاء ش. م"، مواليد 1974، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، سبق اتهامه في قضية "تبديد"، بشراء الخضروات والفواكه من المزارعين والتجار المصريين بالآجل وتصديرها للخارج ثم يقوم بسداد قيمتها لهم بالدولار الأمريكي داخل البلاد فضلاً عن الاتجار في الدولار الأمريكي بالبيع والشراء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع "أحمد م. ر"، مواليد 1985، صراف بشركة صرافة ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، سبق ضبطه في قضية "اتجار في النقد الأجنبي" وكذا قيامه بالبيع والشراء داخل البلاد بالدولار الأمريكي وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2005 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.