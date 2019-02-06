مصر | بعد ارتكابها 15 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ارتكابها 15 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الغربية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالغربية لسرقة الدراجات النارية والاتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية، قيام 3 عاطلين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 حادث سرقة بدائرة القسم وقسمي شرطة "أول وثان المحلة"، تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عاطل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.