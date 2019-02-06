مصر | مصرع تاجري مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بمنطقة السحر والجمال (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع تاجري مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بمنطقة السحر والجمال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، حملة استهدفت منطقة السحر والجمال، أسفرت عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وضبط عدد (8) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وعدد كبير من قضايا المخدرات والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإجرامية وكراً لها.

وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، ويدعى "سلمي.ق.أ.ه"، سن 19 عاطل مُقيم نخل بشمال سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر "الهيروين" على نطاق واسع بمنطقة عشش برك الصرف بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان وحيازته لأسلحة وذخائر بدون ترخيص لاستخدامها فى مقاومة قوات الأمن حال استهدافه، ويعاونه بعض الأشخاص لحماية نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية حيث تم إعداد عدة أكمنة بالمنطقة المشار إليها وحال ضبط المذكور بادر وأعوانه بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع كل من: "سلمي. ق. أ.هـ" وبجواره بندقية آلية و11 طلقة من ذات العيار"، وشخص مجهول في العقد الثاني من العمر "جارٍ تحديده" ، "وبجواره طبنجة و4 طلقات من ذات العيار".

وكما عثر بحوزتهما على 1 كجم من مخدر الهيروين- ميزان حساس 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي- دراجة نارية بدون لوحات) .

وعلى جانب آخر أكدت المعلومات والتحريات التي قامت بها مجموعة العمل المشتركة، قيام المدعو "سليم. ع. س" سن 24، مُقيم عشش الصرف الصحى بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر "الهيروين" مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان نطاقاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمنطقة سكنه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 24 طلقة لذات العيار- 500 جرام لمخدر الهيروين) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.