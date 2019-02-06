مصر | رفض إعطاءه أموالا لشراء الاستروكس.. تجديد حبس المتهم بذبح والده بمدينة نصر 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض إعطاءه أموالا لشراء الاستروكس.. تجديد حبس المتهم بذبح والده بمدينة نصر 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس المتهم بقتل والده لرفضه إعطائه مبلغ مالي لشراء مخدر "الأستروكس"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم ووالده، لرفض الأخير إعطائه مبلغ مالي لشراء مخدر "الأستروكس" الذي يتعاطاه، قام على إثره باستلال سكين، وطعن به والده ليسقطه على الأرض غارقًا في دمائه.

وتعود البداية عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسي ودائم التشاجر مع نجله.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي "الأستروكس" مما يجعله في حالة فقدان للوعي.

ودلت التحريات على وقوع مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وذبحه ليسقط والده غارقًا في دمائه، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وعرضه على النيابة التي تولت التحقيقات.

المشدد 3 سنوات لعاطل شرع في سرقة أسلاك كهربائية من قطار بالتبين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " شريف خلف" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى سرقة أسلاك كهربائية من قطار بالتبين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد شعبان و ممدوح محمود شكرى، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "شريف خلف"، تهمة تعطيل سير إحدى وسائل النقل البرية العامة وهى الجرار رقم " GE_2455" والخاص بالهيئة العامة لسكك حديد مصر .

كما أسندت النيابة للمتهم " شريف خلف" تهمة الشروع في سرقة المهمات " أسلاك كهربائية" المستخدمة فى توصيل التيار الكهربائي المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بأن قام بقطعها من مكان استخدامها، إلا أن جريمته قد خابت بضبطه متلبسا.