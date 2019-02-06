مصر | بـ"4 طلقات خرطوش".. كشف غموض السطو المسلح على سائق توك توك في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"4 طلقات خرطوش".. كشف غموض السطو المسلح على سائق توك توك في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض السطو المسلح على سائق توك توك، وسرقته، بمركز أبو النمرس، وتبين أن تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص وراء السرقة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا مفاده، بالسطو المسلح على سائق توك توك، وسرقة التوك قيادته، وإصابته بطلقات خرطوش، وتم نقله للمستشفي لتلقى العلاج اللازم.

وبانتقال قوة أمنية بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن سيدتين استقلا التوك توك قيادة المجني عليه، لتوصيلهما، وحال سيره اعترض طريقه شخص، تعدى عليه بفرد خرطوش محدثا إصابته بـ 4 طلقات، متفرقة بجسده، وسرق التوك توك بالاشتراك مع السيدتين وفروا هاربين.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص وراء السرقة، وبإعداد عدة أكمنة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تم استهدافهم والقبض على السيدتين ورجلين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وارتكابهم عدة وقائع سابقة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتتولي التحقيقات، ويكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم لضبط المتهم الهارب.

جنح المقطم ترفض دعوى بلطجة ضد سامح عاشور



قضت جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسينى، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى رقم 1002 المقامة ضد سامح عاشور نقيب المحامين من خريجى التعليم المفتوح، لإقامتها بغير الطريقة التى رسمها القانوت.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدى على حق الطالب فى العمل.

واستند مقدمى البلاغات التى حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل.

وبإحالة البلاغات للمحكمة حددت لها جلستى 5 و7 فبراير الجارى لنظر الدعوتين.