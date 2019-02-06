أخبار مصر | عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف برقم الجلوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف برقم الجلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة بنجاح 72.4 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 44 و220 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44 ألف و90 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 41.1%، حيث تقدم للامتحان 1120طالبًا، حضر منهم 1068 طالبًا.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع، فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 82.2%، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 72.53 %، ثم إدارة ناصر بنسبة 72.47 %، فإدارة الواسطى بنسبة 69.64 %، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 68.35 %، تلتها إدارة اهناسيا بنسبة 66،44 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.29%.

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90.98 % واللغة الانجليزية 83.86% والدراسات 87.49%، والرياضيات 91.69 %، والعلوم 88.18 %، والحاسب الآلى 72.69 %، والتربية الدينية 93.87 %، والتربية الفنية 99.74 %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 73 %، والإعدادية المهنية بنسبة 56،65 %.

هذا وقد وجه المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.