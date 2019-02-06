مصر | اليوم.. تحديد جلسة للنطق بالحكم في "خلية الصواريخ".. واستكمال "أحداث الفتح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. تحديد جلسة للنطق بالحكم في "خلية الصواريخ".. واستكمال "أحداث الفتح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد محكمة النقض، اليوم، جلسة للنطق بالحكم فى طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ" على أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامع الفتح.

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