الجامعة الأمريكية تسحب الثقة من رئيسها بسبب «بومبيو»

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يأتي قرار سحب الثقة من فرانسيس ريتشاردوني، بعد انتقادات حادة له على أثر استضافة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يناير الماضي، لإلقاء كلمة في أثناء وجوده بالقاهرة

قرر مجلس شورى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "Senate"، والمكون من الأعضاء المنتخبين من أساتذة وموظفي الجامعة، بعد اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء، بأغلبية 80% من الأعضاء، سحب الثقة من الإدارة الحالية برئاسة السفير الأمريكي السابق فرانسيس ريتشاردوني، الذي يُفترض انتهاء عقده العام القادم، وكان يأمل في تجديده لفترة أخرى، وذلك بعد يومين من تصويت الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة الأمريكية، يوم الأحد الماضي، بنسبة 90% لتقديم طلب سحب ثقة من فرانسيس ريتشاردوني.

ويأتي هذا القرار بعد انتقادات حادة لرئيس الجامعة على أثر استضافة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يناير الماضي، حيث ألقى حينها كلمة قال فيها: "الحقيقة هي ما أنا بصدد الحديث عنه هنا اليوم، إنها حقيقة لا يتمّ الحديث عنها كثيرًا في هذا الجزء من العالم، ولكن لأني رجل ذو خلفية عسكرية، سأكون صريحًا ومباشرًا

ويأتي هذا القرار بعد انتقادات حادة لرئيس الجامعة على أثر استضافة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يناير الماضي، حيث ألقى حينها كلمة قال فيها: "الحقيقة هي ما أنا بصدد الحديث عنه هنا اليوم، إنها حقيقة لا يتمّ الحديث عنها كثيرًا في هذا الجزء من العالم، ولكن لأني رجل ذو خلفية عسكرية، سأكون صريحًا ومباشرًا اليوم: إن أمريكا هي قوة للخير في الشرق الأوسط، ونحن بحاجة إلى الاعتراف بهذه الحقيقة، لأنه إذا لم نفعل، فإننا نتخذ خيارات سيئة، الآن وفي المستقبل، وخياراتنا، الخيارات التي نتخذها اليوم لها نتائج بالنسبة للدول، وللملايين والملايين من البشر، من أجل سلامتنا، من أجل رخائنا الاقتصادي، ومن أجل حرياتنا الشخصية وحريات أطفالنا". اقرأ أيضًا| وزير الخارجية الأمريكي يشيد بجهود السيسي: شجاع

أضاف "بومبيو" في كلمته آنذاك: "لقد قللنا إلى حدّ كبير من خطورة الإسلام المتطرف ووحشيته، وهو انحراف فاسد من الإيمان يسعى إلى اقتلاع كل شكل آخر من أشكال العبادة أو الحكم، وبينما كان داعش يقترب من ضواحي بغداد، كانت أمريكا متردّدة. لقد اغتصبوا ونهبوا وقتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء، وأقاموا خلافة في كل من سوريا والعراق وشنّوا هجمات إرهابية أدت إلى القتل في جميع القارات، لقد انتهى عمر الخزي الأمريكي الذاتي، وكذلك انتهى عهد السياسات التي أنتجت الكثير من المعاناة التي لم يكن لها من مبرر، والآن تأتي البداية الجديدة الحقيقية، في أقل من عامين، أكدت أمريكا في عهد الرئيس ترامب دورها التقليدي كقوة للخير في هذه المنطقة، لقد تعلمنا من أخطائنا، واكتشفنا صوتنا". اقرأ أيضًا| بومبيو: النظام الإيراني يعرقل الأمن في الشرق الأوسط

ومن بين المنتقدات آنذاك لاستضافة الجامعة الأمريكية "بومبيو" لإلقاء كلمته، الدكتورة نجلاء رزق، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "غير مقبول على الإطلاق أن حرم الجامعة العريق يتم التعامل معه على أنه قاعة أفراح يتم حجزها والدعوة لها من قبل غرباء لفعاليات لا يد فيها لمجتمع الجامعة أو حتى لإدارتها"، كما أكدت أن الدعوة لمحاضرة "بومبيو" جاءت من قبل هيئة خارجية. ونشر خبر سحب الثقة عدد من المصادر عبر "فيسبوك"، وبينهم الدكتور هاني الحسيني، ومن بين المعلقين الدكتورة ملك رشدي، مديرة مركز CPSS بالجامعة، حيث عقبت: "تصويت سحب الثقة لم يكن بالأساس بسبب موضوع المحاضرة، لكن بسبب مطالب أساسية مهمة خاصة بإدارة الجامعة واللائحة والعقود الجديدة وخلافه من قضايا حيوية خاصة بالحياة الأكاديمية داخل أسوار الجامعة، موضوع مايك بومبيو جاء كتعبير عن التسلط والانفراد بالقرارات التي تمارسها الإدارة وبشكل مستمر.. الموضوع معقد للغاية". اقرأ أيضًا| بومبيو: أمريكا تنشئ قواعدها بدعوة من الدول المضيفة

الإعلامي حافظ الميرازي أيضًا نشر الخبر عبر حسابه، وأكد أن القرار النهائي بمصير ريتشاردوني وأنصاره في المناصب العليا بالجامعة سيحدده مجلس الأوصياء Board of Trustees الذين يعقدون اجتماعهم نصف السنوي في الأسبوع المقبل بالقاهرة، والذي يواكب احتفالات الجامعة بمئة عام على إنشائها، وسيحضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، يوم السبت المقبل. اقرأ أيضًا| جامعات مصر تتقدم في ترتيب دول الاقتصاديات الناشئة

أكد أيضًا أن بعض أعضاء مجلس الأوصياء قد حاول إقناع مجلس شورى الجامعة بتأجيل التصويت، لإعطاء فرصة لمفاوضات مع رئيس الجامعة، والتي عللها البعض باحتمال استقالته طوعيًا مع حفظ ماء الوجه، لكن المجلس رفض وصوت بالفعل بعدم الثقة في الإدارة الحالية. ومن جانبه حاول "التحرير" التواصل مع أكثر من مصدر داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلا أن الجميع أكد أنه لن يستطيع الحديث حول الأزمة.

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