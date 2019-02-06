شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 6 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر في اجتماعات اللجان الوزارية لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، اجتماع دورته العادية الـ103، على مستوى كبار المسئولين، للتحضير للاجتماع الوزاري، الذي يبحث الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقررة في مارس المقبل بتونس.

تحتفل وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلسين «القومي للسكان»، و«الطفولة والأمومة»، بمقر المجلس القومي للسكان، باليوم العالمي لرفض «ختان الإناث».

تعقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من جانب واحد، بإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

يجتمع مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون مع نظيره الكوري الشمالي في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج للإعداد لقمة هذا الشهر بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة اجتماعا مع رؤساء الأندية الـ 18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة في ضوء المستجدات على الساحة الكروية، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في نهاية الاجتماع لإعلان ما توصل إليه الاجتماع من قرارات.

تشارك 73 شركة مصرية في معرض «فروت لوجستيكا»، بالعاصمة الألمانية برلين، الذي تستمر فعالياته حتى بعد غد الجمعة، بجناح على مساحة 1500 متر مربع.

يحتفي فرع ثقافة الإسكندرية، بالذكرى الـ 44 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في بيت ثقافة رشدي.