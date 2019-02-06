شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون طالب بالجامعات يبدأون الدراسة بالتيرم الثانى.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ 2.5 مليون طالب على مستوى جامعات ومعاهد الجمهورية، الدراسة بالتيرم الثانى يوم السبت المقبل، طبقا للخطة الدراسية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمعلنة فى بداية العام الدراسى على مستوى الجامعات.

وأشار عدد من رؤساء الجامعات، إلى أن الموسم الثقافى لهذه الجامعات خلال التيرم الثانى يتضمن العديد من الفعاليات المهمة سواء على مستوى اللقاءات الثقافية أو الفنية أو الرياضية والمسابقات التى تشارك فيها هذه الجامعات.