شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون طالب بالجامعات يبدأون الدراسة بالتيرم الثانى.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ 2.5 مليون طالب على مستوى جامعات ومعاهد الجمهورية، الدراسة بالتيرم الثانى يوم السبت المقبل، طبقا للخطة الدراسية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمعلنة فى بداية العام الدراسى على مستوى الجامعات.
وأشار عدد من رؤساء الجامعات، إلى أن الموسم الثقافى لهذه الجامعات خلال التيرم الثانى يتضمن العديد من الفعاليات المهمة سواء على مستوى اللقاءات الثقافية أو الفنية أو الرياضية والمسابقات التى تشارك فيها هذه الجامعات.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.5 مليون طالب بالجامعات يبدأون الدراسة بالتيرم الثانى.. السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.