شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لـ"الغرف السياحية" لوضع قائمة بأولويات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى عقد سلسلة اجتماعات عاجلة لوضع قائمة بأولويات القضايا التى تخص قطاع السياحة، وذلك بعد أن اكتمل التشكيل الرسمى لمجلس إدارته وعقد أولى اجتماعاته الإجرائية، والتى تم خلالها اختيار أحمد الوصيف رئيسا للدورة الحالية.

اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد ستتولى وضع قائمة بالأولويات خلال الفترة المقبلة، ومنها ملف التدريب، وتطوير المراكز التابعة للاتحاد مثل مركز القيادة الأمنة ومركز تدريب الطهاة، مع صياغة خطط تحرك سريعة على كافة المستويات بالتعاون مع الغرف السياحية الخمس.

ويأتى ملف التدريب على رأس أولويات الاتحاد لرفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع السياحة، وكذلك مناقشة منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية الجارى العمل عليها بالتعاون مع خبراء من منظمة السياحة العالمية.

وكانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قد عقدت اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية المنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تهنئة المجلس الجديد واستعراض الدور المنوط بهم القيام به خلال الفترة المقبلة، لتحقيق رؤية وزارة السياحة للنهوض بالقطاع، وتعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت وزيرة السياحة أنها بداية جديدة وأن نجاح أي عمل لن يؤتى بثماره إلا من خلال التعاون والتنسيق والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية العمل بشكل مؤسسى خلال الفترة القادمة ، والتعاون والتنسيق فيما بين أعضاء الاتحاد والغرف وبعضها البعض من جانب، وكذلك التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة من جانب آخر.