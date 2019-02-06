شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من افتتاحه.. تعرف على مشروع إزدواج محطتى المرج وفائدته للركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات أهم التفاصيل عن مشروع ازدواج المسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة، والفائدة التى ستعود على ركاب الخط الأول مع انتهاء تنفيذ هذا المشروع، قبل أيام من افتتاحه مع مشروع تطوير محطة المرج الجديدة التى تم تحويلها لمحطة علوية.

1ـ المشروع يؤدى إلى تشغيل القطارات بين المحطتين فى الاتجاهين معا.

2ـ قطارات الخط الأول ستكمل رحلتها إلى المرج الجديدة، وستعود منها بشكل متوزاى وطبيعى.

3ـ المشروع سيقلل زمن التقاطر بين القطارات التى تقوم من محطة المرج الجديدة إلى 3.5 دقيقة بدلا من 15 دقيقة.

4ـ مشروع الازدواج سيقضى على نظام تشغيل قطار ذهابا ثم قطار إيابا على سكة واحدة.

5ـ المشروع سيقلل تكدس الركاب الذى كانت تشهده محطة المرج الجديدة بسبب تباعد زمن التقاطر.

6ـ تكلفة المشروع وصلت إلى 500 مليون جنيه.

7ـ المشروع نفذه تحالف من الشركات الفرنسية.

8ـ زمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة سيقل إلى 75 دقيقة بعدما كانت تقترب من 90 دقيقة.

9ـ المشروع شمل تحديث نظام الشبكة الكهربائية المعلقة المغذية للقطارات بين المحطتين لتتناسب مع الزيادة فى أعداد القطارات العاملة بين المحطتين يوميا.

10ـ المشروع سيقلل أعطال القطارات التى كانت تتقرر فى هذه المسافة بسبب تقادم نظام الإشارات والشبكة الكهربائية المعلقة.