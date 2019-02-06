عصابة "سهام وماجدة" تعترف: "نسرق السيارات المانيوال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

نفذت عصابة ضبطت مباحث القاهرة أفرادها البالغ عددهم 7 متهمين، بمنطقة مصر القديمة، ارتكاب عديد من وقائع سرقة سيارات "الميكروباص"، وأقروا بارتكاب تلك الوقائع.، فأمرت النيابة العامة بحبسهم جميعًا وبينهم سيدتين على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من سائق بالمنوفية يفيد اكتشافه سرقة سيارته "ميكروباص"، اثناء توقفها، أمام منزله، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا ساومه المتصل على دفع مبلغ 25 ألف جنيه مقابل إعادتها، واتفق معه على التقابل بمحافظة الجيزة وترك المبلغ المالي إلا أنه فوجئ بإستيلائهم على المبلغ المالى دون إعادة السيارة.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 7 متهمين بينهم سيدتين تدعيان "سهام، 36 سنة، وماجدة، 54 سنة، و4 سائقين، وصاحب مغسلة وشخص سابع، وجميعهم مقيمون بمنطقة الجيزة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين والذين أقروا بارتكاب الواقعة، وعثرت الشرطة بحوزتهم على "طبنجة صوت" و5 طلقات، و3 مفاتيح سيارات "مصطنعة"، وهاتف محمول يستخدموه في اجراء المساومة.

وأضاف المتهمون أنهم كونوا عصابة لسرقة السيارات، وأرشدوا عن ضبط عدد من السيارات التي سرقوها، كما أنهم تخصصوا في سرقة السيارات المانيوال بسبب سهولة سرقتها والتحرك بها.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إبلاغ أصحاب السيارات للحضور إلى النيابة العامة لاستلام سياراتهم المسروقة، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.