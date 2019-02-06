"حادث الواحات والفصل في محاكمة متهمي خلية الصواريخ".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 304 متهمين بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تنظر المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 304 متهمًا بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

إعادة محاكمة 32 متهمًا في قضية "فض اعتصام النهضة"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

محاكمة المتهمين في قضية "حادث الواحات"

تنظر المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، جلسة القضية 160 لسنة 2018 جنايات غرب عسكرية، والمعروفة باسم "قضية الواحات".

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري "ليبي الجنسية "، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي؛ تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

النقض تفصل في طعن متهمي قضية "خلية الصواريخ"

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء حكمها في طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الصواريخ" على أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في يونيو 2016 بالسجن المؤبد لـ22 متهماً، والمشدد 3 سنوات لـ 6 آخرين، كما برأت 8 متهمين في القضية ذاتها.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي تضم 36 متهماً، من بينهم 12هارباً، عددًا من الاتهامات من بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل عدد من المواطنين.

إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في أحداث مسجد الفتح

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامع الفتح.

وتجري إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد صدور أحكامًا غيابية بحقهم تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم، وتتم محاكمتهم حضوريًا.

وأدين المتهمون بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون أغسطس 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

إعادة محاكمة بوليفي ولبناني بتهمة جلب "الكوكايين"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة شاؤول فلووسيز تاجر غلال، "بوليفي الجنسية"، وداني إلياس داغر تاجر ملابس، "لبناني الجنسية"، لاتهامهما بجلب مخدر الكوكايين.

كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بجلب مخدر الكوكايين.

وأحالت نيابة شمال الجيزة في وقت سابق، كلا من شاؤول فلووسيز تاجر غلال " بوليفي الجنسية"، وداني إلياس داغر تاجر ملابس " لبناني الجنسية"، في القضية رقم 17692 لسنة 2014 والمقيدة برقم 3884 كلي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بجلب مخدر الكوكايين.

الجنايات تُحاكم "سفاح الجمالية" وآخرين في اتهامهم بالقتل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد.

وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبدالرحمن صلاح، وشهرته "البيه"، وهاني عمر عبد ربه "هارب" ومصطفى عاطف، بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر .م.م" و"زينب .س.ح" و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف في نفوسهم، وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كون المتهمين حاملين أسلحة نارية وبيضاء.