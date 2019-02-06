"نهال" تطلب الخلع: " جوزي بيحسد أي حاجة يشوفها وعينه بتفلق الحجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "نهال.ب" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي شاطر في الحسد وعينة واسعة ووحشة، ومن أول يوم جواز وانا حاطه بخور ومسك ومصاحف في كل ركن بالبيت".

وأضافت "نهال" 28 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، أنها تزوجت من "علاء.س" 36 سنة، صاحب مطعم أكل شرقي، زواجًا تقليديًا عن طريق صديقة والدتها، وعندما تعرفت عليه لم ترى منه سوء، فدائمًا كان بشوشًا ورومانسيًا وميسور مادياً، فوافقت على الخطبة ولم يمر وقتًا طويلًا وتم الزفاف وانتقلنا لعش الزوجية، الذي استمر 8 أشهر فقط.

تتابع الزوجة: من أول يوم زواج لاحظت على زوجي بأنه يقوم بالتركيز الشديد في كل الأشياء الدقيقة بالمنزل، ويريد معرفة مالا يعنيه سواء داخل أو خارج المنزل، وكلما تحدث عن شيء ما يحدث له ضرر بشكل مباشر، لم أزعج نفسي بالتفكير في تلك الأمور لكن الأمر تكرر أكثر من مرة، وشاهدت والدته تقوم في بعض الأحيان بقراءة آيات من المصحف الشريف أمامه لمنع الحسد، فقررت معالجته لكنه رفض وتحدث معي بأسلوب غير لائق.

تشتكي الزوجة: "بخسر مستلزمات بيتي كل يوم، والسبب جوزي وعينه الواسعة، وبدأت أعمل زي والدته واشغل الرقية الشرعية وأقرأ آيات من المصحف الشرف، حتى نصحني بعض الشيوخ برش المسك في المنزل، وبالفعل قمت بذلك لمدة طويلة، لكنه لم يتغير عن تصرفاته، حتى طفح الكيل وهربت إلى منزل أهلي باكية حظي الغريب".

تختتم "نهال": لم يوافق زوجي على الذهاب لبعض الشيوخ أو الأطباء لمعالجة نفسه، ولم يحاول حتى تغيير نفسه، حتى قام بتهديدي أثناء اتصاله بي هاتفيًا، بأنه سيدمر باقي الشقة كي أعود له، لكني لاستحالة المعيشة معه قررت الذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص منه، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده وحملت رقم 3307 لسنة 2018، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها.