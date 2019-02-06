"بطرس غالي والمقاومة الشعبية بكرداسة".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- اليوم.. محاكمة 70 متهمًا بقضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 70 متهمًا بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها؛ وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازة مفرقات TNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

- اليوم.. استئناف مهندس ووالده على حكم حبسهما لخطفهما طفل

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، استئناف مهندس ووالده وعمه، و7 أشخاص آخرين، على حكم حبسهم 4 سنوات بتهمة خطف طفل من أتوبيس المدرسة وتهريبه لتركيا.

كان بلاغًا ورد لقسم شرطة أول مدينة نصر من المواطنة "عندليب .م.ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها عودة ابنها "آسر أ.ن"، 4 سنوات، من مدرسته بدائرة القسم برفقتها وشقيقتها أمام سكنها، قام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين، بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء، وعصى خشبية واستعرضوا القوة، وإحداث حالة من الرعب والفزع، وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت المُبلغة طليقها "أحمد .ن.ب" 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

كما أسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة، طليق المُبلغة بالاشتراك مع 12 شخص آخرين، وهم كل من والد طليق المبلغة "نبيل .ب.أ"، 64 سنه، بالمعاش، شقيقة طليق المبلغة نورهان، 32 سنة، ربة منزل ومقيمان بدائرة القسم، خال "طليق المبلغة طارق ح.م، 65 سنه صاحب مصنع ملابس، ابن خال طليق المبلغة أحمد.ط، 28 سنه موظف، ابن خال طليق المبلغة "عمرو .ط"، 23 سنة طبيب مقيم بدائرة قسم الوايلي، "بيتر .م.م"، 37 سنة مقيم بدائرة قسم الزيتون، "رجائي.ع.أ" 34 سنه مدرب كمال أجسام مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، والمحكوم عليه فى قضية ضرب بقسم الزيتون بالحبس 3 أشهر، "خالد .ع.ج" 27 سنه، و"محمد .ع.ج" 21 سنة حاصلين على دبلوم ومقيم بدائرة قسم المرج، "السيد .ج.م"، 51 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، و"إبراهيم .م.س"، 25 سنه عاطل ومقيم بدائرة قسم الظاهر، و"أشرف .س.م" 26 سنة بائع ومقيم بدائرة قسم الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبي الواقعة عدا السادس، وطليق المذكورة الذي تبين سفره وبرفقته ابنه إلى إحدى الدول الأجنبية في اليوم التالي لارتكاب الواقعة.

- محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن لطلب فدية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، ومنتصر علي، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفه لطلب فدية.

- محاكمة يوسف بطرس غالي في "الكسب غير المشروع"

تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، جلسة إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

- محاكمة 3 موظفين بالصحة النفسية في قضية رشوة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة موظفين بالأمانة العامة للصحة النفسية واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب رشوة مالية من صاحب شركة للتوريدات والمقاولات.

كانت الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من "عماد.ع" صاحب شركة للتوريدات والمقاولات، يتهم فيه كل من "محمد.أ" مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، و"حسام.ش"، مراقب مالي، و"عماد.ع"، مدير إدارة العقود والمشتريات، بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة منه مقابل ترسية أعمال توريد وتجهيز مستشفى سوهاج للصحة النفسية، واستلام تلك التوريدات بحوالي 10 ملايين و400 ألف جنيه، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وألقي القبض على المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.​